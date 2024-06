Qui est CielBelge ?

CielBelge est une plateforme de vente unique qui réunit les marques EMERY&Cie et PAONLIN, pourvoyeurs de Beau dans votre quotidien. Ces deux labels de qualité, reconnus pour leur exigence, proposent une sélection d'objets et de produits originaux. Peinture, petit mobilier, fer forgé : chaque produit, conçu selon un savoir-faire artisanal, est soigné et imprégné d'inspiration artistique. Qu'il soit destiné à un cadre créatif ou à un décor intime, il donne le ton et sublime l'espace

CielBelge is a nod to the paint of the same name, from the Emery&Cie range: an original creation in two original creation, declined in two tones, in homage to the range of nuances of the Belgian light. of Belgian light. But above all it is a signature in dedication to Belgian culture in all its singularity culture in all its uniqueness: its inspiring avant-gardism, its discretion and humility, its his authentic and straightforward character, his legendary sense of self-mockery... A rich personality that gives a unique a rich personality that gives a unique touch to our creations!